США створили центр моніторингу військових мереж у Тихому океані — South China Morning Post

США розширили кібербезпекову присутність на Гаваях і створили регіональний центр для моніторингу військових комунікаційних мереж у Тихоокеанському регіоні. Як повідомляє South China Morning Post, нові заходи мають допомогти виявляти загрози та перебої у зв'язку.

Персонал перевели з Меріленду на Гаваї в межах ініціативи Cyber Defence Forces Pacific. Бригадний генерал Майкл Сміт, директор з командування, управління, зв'язку, комп'ютерних систем і кіберзахисту Тихоокеанського командування США, заявив, що це забезпечить додатковий рівень кіберзахисту в регіоні. Кількість переміщених фахівців не розкривали.

Моніторинг кабелів і перебоїв

Персонал призначили до Тихоокеанського командування Агентства оборонних інформаційних систем США (DISA). Минулого місяця цей підрозділ також відкрив регіональний центр моніторингу військових комунікацій. Він має виявляти проблеми, пов'язані з пошкодженням підводних кабелів, перешкодами в електромагнітному спектрі та перебоями в роботі сервісів, що виникають у США і впливають на операції в Тихому океані.

Полковник Майкл Глад, керівник Тихоокеанського польового командування DISA, повідомив, що торішня оцінка показала: американські сили не обов'язково були належно підготовлені до регіональних потреб. За його словами, завдяки новому центру кількість персоналу в штабі командування зросте приблизно на 20%.

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Ризики для комунікацій

Більшість міжконтинентального інтернет-трафіку проходить підводними кабелями. Їхнє пошкодження може порушити зв'язок або змусити перенаправляти дані альтернативними маршрутами. Кабелі також можуть стати ціллю ворожих сил, які намагатимуться перехопити інформацію.

Дослідження China Strategic Risks Institute для Комісії США з огляду економічних і безпекових відносин США та Китаю зазначало, що більшість пошкоджень підводних кабелів у світі стається через аварії або природні явища. Водночас автори попередили, що Китай розвиває можливості для порушення роботи такої інфраструктури. Особливо вразливими вони назвали сполучення між материковою частиною США, Гаваями та Гуамом через обмежену кількість альтернативних маршрутів.

Вашингтон раніше звинувачував угруповання Volt Typhoon, яке, за даними США, пов'язане з китайською державою, у компрометації мереж критичної інфраструктури, зокрема на Гуамі. Пекін неодноразово відкидав звинувачення у державному хакерстві. Нові американські ініціативи прямо не пов'язували з Китаєм.

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