США та десятки країн закликали відкрити гуманітарний доступ до Судану — Cyprus Mail

США та десятки інших держав заявили про різке погіршення продовольчої безпеки в Судані й закликали сторони збройного конфлікту усунути всі перешкоди для гуманітарної допомоги. У спільній заяві вони також закликали міжнародну спільноту збільшити фінансування, а фінансові установи — адаптувати чинні програми до ситуації з продовольчою безпекою. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Попередження про ризик голоду

У заяві, оприлюдненій Державним департаментом США, зазначається, що Судан переживає тривожне погіршення продовольчої безпеки. Її автори наголосили на необхідності термінових дій через ризик голоду найближчими місяцями, про який попереджала Інтегрована класифікація фаз продовольчої безпеки.

Сторони конфлікту, йдеться у заяві, несуть основну відповідальність за полегшення страждань населення Судану. У червні система моніторингу голоду, яку підтримує ООН, повідомила, що 5,1 мільйона людей у країні зіткнулися з гострою нестачею продовольства. Фермери мають труднощі зі збиранням врожаю після загострення війни у 2023 році, а також потерпають від посухи.

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Заклик забезпечити маршрути допомоги

Автори спільної заяви закликали дозволити гуманітарні операції всіма маршрутами — через лінії зіткнення та кордони, зокрема забезпечити повітряний доступ до Дарфуру. Вони також закликали забезпечити присутність і захист гуманітарного персоналу по всій країні та утримуватися від ударів по цивільній інфраструктурі.

З квітня 2023 року суданська армія воює з воєнізованими Силами швидкої підтримки після розбіжностей щодо інтеграції їхніх сил у межах запланованого переходу до цивільного правління. За даними матеріалу, війна змусила понад 14 мільйонів людей залишити свої домівки та супроводжувалася хвилями вбивств на етнічному ґрунті.

У липні розслідування ООН заявило, що бійці Сил швидкої підтримки здійснювали масові вбивства, зґвалтування та примусове голодування в місті, яке вони тримали в облозі та захопили торік. За висновком розслідування, це було частиною навмисної політики, що становить геноцид. Вашингтон також звинувачував Сили швидкої підтримки у геноциді, а армію — у воєнних злочинах. Обидві сторони раніше заперечували порушення.

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