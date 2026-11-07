США та ДР Конго в Парижі переглянули партнерство щодо критичних мінералів — The Rio Times

США та Демократична Республіка Конго 5 листопада провели в Парижі, Франція, друге засідання спільного керівного комітету, який координує стратегічне партнерство у сфері критичних мінералів, інфраструктури та безпеки. Сторони обговорили залізничний коридор Лобіту, гідроенергетичний комплекс Гранд-Інга, розвиток переробки сировини та стратегічний резерв активів.

Про підсумки зустрічі повідомляє The Rio Times з посиланням на спільну заяву урядів, оприлюднену 6 листопада. Стратегічну угоду про партнерство країни підписали 4 грудня 2025 року, а перше засідання комітету відбулося 5 лютого 2026 року.

Коридор Лобіту та Гранд-Інга

Делегації привітали укладення концесійної угоди щодо коридору Лобіту, який з’єднує мідний пояс ДР Конго з атлантичним портом Лобіту в Анголі. У заяві цей маршрут названо коридором Саканія—Лобіту, а інвестиції вздовж нього визначено одним із пріоритетів партнерства.

Щодо проєкту Гранд-Інга на річці Конго сторони розглянули подальші кроки. Координаційний і керівний комітет цього гідроенергетичного комплексу провів перше засідання 26 жовтня 2026 року. Корпорація фінансування розвитку США представила інформацію про інвестиції, які готує для ДР Конго, однак їхніх обсягів у заяві не оприлюднили.

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Доступ до активів і безпекова умова

Стратегічний резерв активів передбачає перелік конголезьких активів, до яких американські компанії матимуть пріоритетний доступ. Перший список активів уряд ДР Конго визначив під час першої зустрічі комітету, а в Парижі сторони відзначили інтерес приватних компаній США до цього механізму.

Уряди також звернули увагу на закон ДР Конго, який встановлює податкові та митні правила для проєктів у межах партнерства. Вони заявили про намір розвивати в країні переробку та рафінування корисних копалин, а також професійну підготовку кадрів. Мир і безпека на сході ДР Конго, за спільною заявою, залишаються основою реалізації партнерства.

Спільна заява не містить суми запланованих інвестицій, графіка реалізації проєктів або цільових показників щодо створення робочих місць. ДР Конго у 2025 році забезпечила приблизно три чверті світового видобутку кобальту, за даними Геологічної служби США. Цей метал використовують, зокрема, у виробництві акумуляторів.

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