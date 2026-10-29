США та Японія домовилися спільно виробляти ракети для F-35 — Channel NewsAsia

США та Японія домовилися створити в Японії виробничий об’єкт для спільного виготовлення сучасних авіаційних ракет класу «повітря—повітря» середньої дальності. Про це на Філіппінах заявив міністр оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі після зустрічі з главою Пентагону Пітом Гегсетом, повідомляє Channel NewsAsia.

Спільне виробництво в Японії

Переговори відбулися 28 жовтня в місті Себу на полях щорічної зустрічі керівників оборонних відомств країн Південно-Східної Азії та їхніх партнерів з Азії і Заходу. За словами Коїдзумі, ракети, які виготовлятимуть у межах спільної ініціативи Operation Supercharge, є необхідними для винищувачів F-35.

Японські Сили самооборони також використовують вироблені у США винищувачі F-35. Інших деталей про майбутній об’єкт і параметри домовленості міністр оборони Японії не оприлюднив.

Безпекова ситуація в регіоні

Коїдзумі заявив, що під час зустрічі з Гегсетом сторони поділяли відчуття кризи через дедалі складнішу ситуацію в регіоні. Вони також погодилися зміцнювати спроможності американсько-японського альянсу зі стримування та реагування швидше й інтенсивніше.

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Міністр додав, що сторони підтвердили важливість вільного та відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права, який відкидає спроби односторонньої зміни статус-кво силою, примусом або іншими засобами. Водночас він зазначив, що переговори не були спрямовані проти конкретної країни.

Заяви США для країн АСЕАН

Окремо Гегсет зустрівся з міністрами оборони АСЕАН. Він підтвердив зобов’язання адміністрації президента США Дональда Трампа стримувати агресію в регіоні та заявив, що Вашингтон захищатиме власні інтереси, а також інтереси союзників і партнерів.

США раніше заявляли, що мають зобов’язання захищати Філіппіни в разі збройного нападу на філіппінські сили, кораблі або літаки, зокрема в Південнокитайському морі. Китай претендує майже на всю акваторію, на яку також мають претензії Філіппіни, В’єтнам, Малайзія, Бруней і Тайвань. Окремо між Пекіном і Токіо триває суперечка щодо островів у Східнокитайському морі, які контролює Японія.

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