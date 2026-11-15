США та Канада зіграють у фіналі жіночого ЧС з хокею — Channel NewsAsia

Збірні США та Канади зіграють у фіналі жіночого чемпіонату світу з хокею в Гернінгу, Данія. Американки у півфіналі розгромили Фінляндію з рахунком 5:0, а канадська команда перемогла Швецію — 3:0, повідомляє Channel NewsAsia.

П'ять шайб США у матчі з Фінляндією

Фінська збірна на початку матчу мала можливості відкрити рахунок, однак США завершили перший період із перевагою у дві шайби завдяки голам Келлі Паннек та Алекс Карпентер.

Наприкінці другого періоду Керолайн Гарві, Лейсі Іден і капітанка Гіларі Найт закинули три шайби за 95 секунд, остаточно вирішивши результат зустрічі. Третій період минув без голів.

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Чинні чемпіонки світу зі США вийшли до 25-го поспіль фіналу турніру та боротимуться за 12-й титул. Американська команда грала у фіналі кожного чемпіонату світу від початку змагань у 1990 році.

Канада обіграла Швецію

У другому півфіналі Сара Філльє відкрила рахунок у більшості, Сара Вознєвіч подвоїла перевагу Канади, а Емма Мальте закинула третю шайбу на початку заключного періоду.

Канада має 13 титулів чемпіонок світу — найбільше в історії турніру. У матчі за бронзові медалі зустрінуться збірні Швеції та Фінляндії. Фінал відбудеться в понеділок у Гернінгу.

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