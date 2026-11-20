У Шанхаї, Китай, США та Китай цього тижня провели переговори з питань морської безпеки, що відбувалися паралельно із самітом президента КНР Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє South China Morning Post.

Переговори в Шанхаї

Військово-морські сили Китаю приймали представників Тихоокеанського командування США, Тихоокеанського флоту, Військово-повітряних сил, берегової охорони та Пентагону. Зустрічі тривали із середи до п’ятниці.

Тихоокеанське командування США заявило, що учасники провели обговорення між операторами, зосереджені на зменшенні ризику небезпечних і непрофесійних інцидентів. ВМС Китаю повідомили про «відвертий, прагматичний і конструктивний» обмін думками щодо поточної ситуації у сфері морської та повітряної безпеки.

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Порядок денний на 2027 рік

Сторони також розглянули щорічне виконання Кодексу незапланованих зустрічей у морі, обговорили заходи для посилення військово-морської безпеки та погодили порядок денний засідань робочих груп на 2027 рік.

Переговори охоплювали щорічне пленарне засідання в межах Китайсько-американської угоди про консультації з військово-морських питань і другу цього року зустріч робочої групи. Угоду підписали 1998 року для підвищення безпеки морських і повітряних операцій та зниження ризику аварій або прорахунків.

Засідання механізму призупинили в серпні 2022 року після візиту тодішньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Їх відновили у квітні 2024 року, а відтоді сторони проводять зустрічі двічі на рік.

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