США та Китай провели перше засідання Торгової ради — South China Morning Post

Сполучені Штати та Китай у п’ятницю провели перше офіційне засідання двосторонньої Торгової ради. Зустріч відбулася за кілька днів до запланованих переговорів президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у Шеньчжені.

Перше засідання механізму

Офіс торгового представника США повідомив, що в засіданні брали участь представники цього відомства та Міністерства фінансів США. Адміністрація Трампа заявила про намір продовжувати взаємодію з Китаєм задля формування справедливої та збалансованої торгівлі між двома найбільшими економіками світу, повідомляє South China Morning Post.

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Товари для можливого зниження мит

Механізм Торгової ради країни створили у вересні. Тоді вони підготували переліки нечутливих товарів вартістю до 30 млрд доларів США з кожного боку, які можуть бути придатними для зниження мит.

Американський перелік охоплює споживчі товари, зокрема мікрохвильові печі, електричні праски, різдвяні прикраси та іграшки. Китайський список здебільшого містить сільськогосподарську продукцію: кукурудзу, сорго, молочні продукти, яловичину й овочі. Засіданню передував відеодзвінок міністра фінансів США Скотта Бессента, торгового представника США Джеймісона Гріра та віцепрем’єра КНР Хе Ліфена, що відбувся минулого тижня.

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