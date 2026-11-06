США та Колумбія розпочали навчання Southern Vanguard 2027 — Defense News

У Колумбії розпочалися спільні військові навчання Southern Vanguard 2027 за участю близько 350 військовослужбовців США та понад 400 колумбійських солдатів. Колумбійська армія приймає маневри, а керує ними Командування Армії США у Західній півкулі, повідомляє Defense News.

Підготовка в джунглях

Southern Vanguard 2027 є 41-м щорічним навчанням цього формату. Воно стартувало в понеділок і, за даними Армії США, триватиме до середини листопада.

Після церемонії відкриття учасники зосередяться на діях у джунглях і протидії саморобним вибуховим пристроям. Програма також передбачає штабні тренування, морське перехоплення, кіберпідготовку та відпрацювання наземної безпеки.

Військові також планують провести тренування з медичної евакуації з бази Толемайда до Кавалерійської школи в Боготі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Співпраця військових

Начальник штабу формування сил Національної армії Колумбії бригадний генерал Едільберто Кортес, вітаючи міжнародних учасників, заявив, що їхня присутність засвідчує спільну відданість зміцненню колективної готовності та співпраці між країнами.

Наприкінці 2025 року Армія США створила Командування у Західній півкулі в межах масштабної реорганізації сил. Як зазначає видання, це пов'язано зі зміною пріоритетів Пентагону: Стратегія національної оборони США на 2026 рік приділяє більшу увагу захисту території США та Західної півкулі.

США також посилили підготовку до дій у джунглях, зокрема відновили школу джунглевої підготовки в Панамі разом із панамськими збройними силами. Раніше американські військові співпрацювали з Колумбією у межах курсу Lancero, який у джерелі порівнюють зі школою рейнджерів США.

Перед Southern Vanguard 2027 американські військові брали участь у навчаннях Southern Vanguard 2026 у Перу. У них у сценарії польової підготовки в місті Саусе також були задіяні близько 400 військових.

Читай нас у