США та острови Тихого океану приймуть Кубок світу з регбіліг 2030 року — BBC Sport

Кубок світу з регбіліг 2030 року відбудеться у США та на островах Тихого океану. П’ять міст-господарів турніру ще не підтверджені. Чоловічі та жіночі змагання проходитимуть одночасно, повідомляє BBC Sport.

Більше команд на турнірі

Міжнародна федерація регбіліг (IRL) заявила, що проведення Кубка світу в нових країнах має допомогти розширити географію цього виду спорту. Голова IRL Тоні Грант на щорічних загальних зборах організації в Сіднеї сказав, що стратегія має посилити інтерес мовників, урядових партнерів і вболівальників до чинного Кубка світу в Австралії.

Грант також підтвердив, що кількість учасників чоловічого Кубка світу збільшать із 10 до 12 команд. У жіночому турнірі число учасниць зросте з восьми до десяти. Формат змагань ще не визначили: IRL запросила відгуки від країн-учасниць.

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Турніри у Франції та Європі

IRL також запропонувала надати Самоа і Тонзі статус країн першого рівня поряд з Австралією, Англією та Новою Зеландією. Самоа стала першою тихоокеанською країною, яка зіграла у фіналі Кубка світу 2022 року. Цього року Самоа й Тонга вийшли до півфіналів турніру.

Кубок світу з регбіліг на візках 2030 року відбудеться одночасно з основними змаганнями, проте його прийматиме Франція. Господарем Кубка світу 2034 року стане Європа. Чоловічий і жіночий фінали турніру 2026 року між Австралією та Новою Зеландією відбудуться 15 листопада в Брісбені.

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