США, Австралія, Індія та Японія на зустрічі в Манілі, Філіппіни, оголосили про плани провести нові спільні військові навчання за участю морської патрульної авіації. Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявили, що співпраця чотирьох держав має сприяти миру, безпеці та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Співпраця у сфері безпеки

У переговорах також взяли участь прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі. Лідери обговорили посилення співпраці у сферах штучного інтелекту, критично важливих мінералів, інфраструктури та морської безпеки, повідомляє The Guardian.

Нові навчання мають продовжити досвід нещодавніх маневрів Malabar поблизу Японії, під час яких моряки відпрацьовували дії з протидії підводним човнам і надводним силам. Учасники формату прагнуть зміцнити багатосторонню співпрацю на тлі зростання військової потуги та впливу Китаю в регіоні, зокрема у Південнокитайському та Східнокитайському морях.

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Критичні мінерали та бізнес-форум

Албанезе також повідомив про проведення у 2027 році бізнес-форуму чотирьох країн, який, за його словами, має сприяти економічному зростанню в регіоні. Такаїчі заявила, що учасники прагнуть зміцнювати стійкість країн регіону та їхню спроможність самостійно ухвалювати рішення у питаннях морської й економічної безпеки, енергетики та новітніх технологій.

Трамп заявив, що США можуть наздогнати Китай за виробництвом рідкісноземельних елементів упродовж десяти місяців. Він пов’язав це з прогресом Австралії, Японії та Індії у цій сфері.

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