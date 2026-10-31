США та Росія заблокували продовження місії ООН у Західній Сахарі — Deutsche Welle

Рада Безпеки ООН не змогла продовжити мандат миротворчої місії MINURSO у Західній Сахарі, який спливає 31 жовтня. США та Російська Федерація — держава-агресор — наклали вето на проєкти резолюцій одне одного щодо продовження роботи місії. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Взаємні вето в Раді Безпеки

Американський проєкт передбачав продовження мандата місії на один рік, визначення марокканського плану автономії єдиною основою для переговорів про врегулювання конфлікту та скорочення військового компонента місії. За документ проголосували 11 із 15 членів Ради Безпеки, ще троє утрималися, однак Росія ветувала резолюцію.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Рада Безпеки не може наперед визначати питання суверенітету. США зі свого боку ветували російський проєкт, який пропонував продовжити мандат ще на рік без зміни чинних умов.

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Суперечка щодо референдуму

Місію ООН, відому як MINURSO, створили 1991 року для нагляду за планом врегулювання та припиненням вогню між Марокко і Фронтом Полісаріо. Марокко вважає багату на корисні копалини колишню іспанську колонію своєю територією. Фронт Полісаріо, який підтримує Алжир і який представляє корінний народ сахраві, домагається створення незалежної Сахравійської Республіки.

Американський проєкт також передбачав перейменування MINURSO на MINUSO — без літери R, що означає референдум про самовизначення території. Представник США при ООН Майкл Волц заявив, що ООН не готувалася до такого голосування десятиліттями.

Королівський палац Марокко привітав непродовження мандата, заявивши, що це має означати завершення залучення Ради Безпеки до питання. Представник Фронту Полісаріо при ООН Сіді Омар подякував Росії за вето, заявивши, що американський проєкт підірвав би право сахраві на самовизначення та незалежність.

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