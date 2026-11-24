США втретє прийматимуть Кубок Америки з футболу у 2028 році. Про це 24 листопада оголосили футбольні федерації КОНМЕБОЛ і КОНКАКАФ, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Участь команд КОНКАКАФ

У турнірі візьмуть участь шість команд КОНКАКАФ із Північної та Центральної Америки, а також Карибського басейну. КОНКАКАФ об’єднує футбольні команди цих регіонів.

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Відбір через Золотий кубок

Золотий кубок 2027 року стане кваліфікаційним турніром для всіх шести представників КОНКАКАФ. За його підсумками команди отримають путівки до Кубка Америки 2028 року.

Кубок Америки проводять раз на чотири роки. Попередній розіграш турніру відбувся у США 2024 року: у фіналі на стадіоні Hard Rock у Маямі Аргентина перемогла Колумбію, а Ліонель Мессі підняв трофей разом із партнерами по команді.

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