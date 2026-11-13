США ведуть непублічні переговори з військовою владою М’янми — ABC News Australia

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводить непублічні переговори з військовою владою М’янми, яку Вашингтон раніше звинувачував у геноциді. Як повідомляє ABC News Australia, американські посадовці цього року їздили до Нейп’їдо та Токіо для зустрічей із лідером військового перевороту, який згодом став президентом, Мін Аун Хлайном.

Рідкісноземельні ресурси та Китай

Згідно з документом Державного департаменту США, серед цілей дипломатичних контактів — протидія впливу Китаю в регіоні та потенційний доступ до значних запасів рідкісноземельних ресурсів М’янми. Ці матеріали використовують у виробництві екранів, електромобілів, сонячних панелей, озброєнь і напівпровідників.

У М’янмі, за даними Stimson Center, працює понад 600 рідкісноземельних шахт. Значна частина видобутку експортується до Китаю, який домінує у світовій переробці таких ресурсів. Водночас чимало родовищ розташовані у штаті Качин поблизу китайського кордону — на територіях, контрольованих етнічними збройними угрупованнями, що воюють проти військової влади.

Затримання американського бізнесмена

Контакти між Вашингтоном і Нейп’їдо активізувалися після затримання 11 червня в аеропорту Янгона американського бізнесмена Адама Кастільйо. Колишнього голову Американської торговельної палати в М’янмі утримували три місяці за звинуваченням у фінансових порушеннях, яке він заперечував.

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Кастільйо, колишній морський піхотинець США, за даними видання, лобіював скасування санкцій проти М’янми в обмін на переговори про доступ США до рідкісноземельних покладів. Директор програми Південно-Східної Азії Інституту Лоуї Гантер Марстон вважає, що його затримання стало приводом для прямого діалогу американських представників із військовим керівництвом країни.

Ризики легітимізації влади

США запровадили санкції проти військового керівництва М’янми та понизили рівень дипломатичних відносин після перевороту 2021 року, коли військові усунули обраний уряд. Мін Аун Хлайн став президентом цього року після виборів, які опозиційні сили та міжнародні критики назвали фіктивними.

Правозахисники побоюються, що нові контакти зі США можуть послабити міжнародний тиск на військову владу. Від перевороту бойові дії між армією, продемократичними силами спротиву та етнічними збройними організаціями забрали, за оцінками, близько 100 тисяч життів і спричинили переміщення мільйонів людей. У вересні, через кілька тижнів після переговорів американських посадовців у Нейп’їдо, військові завдали авіаудару по ринку у штаті Ракхайн: за місцевими повідомленнями, загинули понад 50 людей.

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