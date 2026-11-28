Американські військові застосували технології протидії безпілотникам після появи приблизно шести дронів біля авіабази RAF Lakenheath у Великій Британії. За повідомленням Channel NewsAsia, про це написала Financial Times із посиланням на обізнаних із ситуацією співрозмовників. Видання також повідомило, що Іран підозрюють у можливому зв’язку з інцидентом.

За даними Financial Times, США застосували засоби протидії безпілотникам, однак британський або американський персонал не забрав ці дрони.

Реакція британської сторони

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили Reuters, що 13 листопада поліція відомства та поліція графства Саффолк спільно із силами безпеки ВПС США реагували на повідомлення про несанкціоновану активність дронів на RAF Lakenheath.

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За даними міністерства, ситуацію швидко врегулювали, а база повернулася до звичайних заходів безпеки та захисту сил. Представник ВПС США раніше заявляв, що внаслідок інциденту не постраждали персонал, літаки чи інфраструктура. Білий дім і Пентагон не одразу відповіли на запити про коментар щодо повідомлення Financial Times.

Інцидент на іншій базі

У вересні на авіабазі RAF Fairford, іншій британській базі, яку використовують ВПС США, загроза, пов’язана з Іраном, призвела до виведення американських бомбардувальників B-1. Про це минулого місяця заявив президент США Дональд Трамп. Тегеран заперечував причетність до інциденту у Fairford та іншої ворожої діяльності у Великій Британії.

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