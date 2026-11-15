США відмовили у візі священнику з Вифлеєма — Jerusalem Post

США відмовили у візі палестинському православному священнику Іссі Талджіє, настоятелю парафії храму Різдва Христового у Вифлеємі. Він планував узяти участь у конференції Not in Christ’s Name у Потомаку, штат Меріленд, а також у міжконфесійному протесті проти насильства ізраїльських поселенців біля Капітолію у Вашингтоні.

Як повідомляє Jerusalem Post, відмову пов’язали з неуточненими міркуваннями національної безпеки. Водночас Державний департамент США не розкрив конкретних підстав відмови та не уточнив, чи розглядали можливість винятку для священника.

Позиція священника

Талджіє заявив, що під час співбесіди в посольстві значну увагу приділяли тому, що він є палестинцем. На його думку, палестинська національність та ідентичність стали головним чинником відмови.

Священника запросила католицька некомерційна організація The Vulnerable People Project. Разом із палестинським лютеранським пастором Мунтером Ісааком він мав розповісти про становище палестинських християн і про те, чому американська аудиторія, за оцінкою організації, не бачить повної картини їхнього життя.

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Президент і засновник The Vulnerable People Project Джейсон Джонс закликав президента США Дональда Трампа та державного секретаря Марко Рубіо переглянути це рішення. Сам Талджіє зазначив, що хотів розповісти про життя християнської громади Вифлеєма та виклики, з якими вона стикається.

Візові обмеження

Державний департамент США повідомив виданню, що посольства й консульства ретельно перевіряють кожну візову справу, а візу видають лише заявникам, які можуть підтвердити відповідність вимогам американського законодавства. Представник відомства додав, що кожне рішення щодо візи є рішенням у сфері національної безпеки.

Відмова відбулася на тлі ширших обмежень для власників паспортів Палестинської адміністрації. Відповідно до президентської прокламації №10998, що набула чинності 1 січня 2026 року, адміністрація Трампа призупинила видачу імміграційних та неімміграційних віз особам, які подорожують із документами, виданими або схваленими Палестинською адміністрацією. Документ передбачає індивідуальні винятки в інтересах США, однак окремого винятку для духовенства не встановлює.

Ісаак заперечив повідомлення The Vulnerable People Project про нібито відмову йому у візі. За його словами, він не подавав заяву, оскільки знав про обмеження для палестинців із паспортами Палестинської адміністрації.

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