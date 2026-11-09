США виключили WuXi AppTec зі списку китайських військових компаній — STAT News

Адміністрація президента США Дональда Трампа виключила китайську компанію WuXi AppTec зі списку китайських військових компаній, які працюють у Сполучених Штатах. WuXi AppTec є важливим контрактним розробником і виробником для фармацевтичної галузі.

Рішення після судового позову

Як повідомляє STAT News, Міністерство оборони США зробило це на виконання судового рішення. Відповідне повідомлення було опубліковане у Federal Register.

У серпні суддя федерального окружного суду США тимчасово заборонив адміністрації продовжувати процедуру такого визначення. WuXi AppTec подала позов, стверджуючи, що рішення про внесення до списку було свавільним і безпідставним відповідно до Закону про адміністративну процедуру.

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Причини внесення до списку

За два місяці до судового рішення адміністрація внесла WuXi AppTec до переліку через занепокоєння щодо можливих зв’язків компанії з китайським урядом і військовими. Також у США висловлювали побоювання, що посилення конкуренції з боку китайських компаній може становити ризик для американського лідерства у біотехнологіях.

Прихильники жорсткішого курсу щодо Китаю у Вашингтоні вважають WuXi AppTec дедалі більшою загрозою національній безпеці. Внесення до списку могло відкрити шлях до подальшого визнання компанії біотехнологічною компанією «особливого занепокоєння».

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