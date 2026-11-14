США вимагають від Японії 3 трлн єн на підтримку своїх військ — The Japan Times

США вимагають від Японії надати загалом 3 трлн єн на підтримку американських військ, дислокованих у країні, протягом п’яти років із 2027 фінансового року. Це приблизно втричі більше за чинний п’ятирічний обсяг фінансування, який становить близько 1 трлн єн, повідомляє The Japan Times із посиланням на джерела.

Розбіжності в оцінках

Японський уряд, зі свого боку, оцінює необхідний обсяг підтримки на наступні п’ять років приблизно у 1,5 трлн єн. У Токіо враховують послаблення єни та зростання цін.

Чинна домовленість охоплює п’ять фінансових років до 2026-го, який завершиться у березні 2027 року. За цей період Японія виділила 1,06 трлн єн, або в середньому близько 210 млрд єн на рік. Навіть за японською оцінкою середньорічний обсяг витрат зросте до 300 млрд єн.

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За словами одного зі співрозмовників видання, лише вплив валютного курсу збільшив би суму приблизно в півтора раза порівняно з попереднім рівнем.

Переговори до кінця року

Вашингтон і Токіо прагнуть досягти угоди до кінця року, однак переговори, як очікується, будуть складними. Японський уряд також розглядає пропозиції щодо будівництва укриттів та інших заходів, які дали б американським військовим базам у Японії змогу зберігати функціональність у разі нападу.

Під час першої адміністрації президента США Дональда Трампа Вашингтон, за повідомленнями, вимагав більш ніж учетверо збільшити тодішній рівень фінансування за цією програмою.

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