США провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Запуск відбувся о 23:01 у вівторок за тихоокеанським часом — менш ніж за дві години до прибуття літака президента Дональда Трампа до китайського Шеньчженя, повідомляє South China Morning Post.

За місцевим часом у Китаї запуск відбувся о 15:01 у середу. Air Force One приземлився в міжнародному аеропорту Шеньчжень Баоань о 16:43. Випробування мало позначення Glory Trip 257.

Планове випробування

Командування глобальних ударів Повітряних сил США заявило, що запуск був плановим, його запланували за кілька років і він не був реакцією на світові події. Метою тесту назвали оцінку роботи американської системи міжконтинентальних балістичних ракет і збір даних для технічного обслуговування, інженерних робіт та аналізу життєвого циклу.

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Minuteman III — шахтна триступенева ракета на твердому паливі з дальністю понад 9 660 кілометрів. Вона здатна нести до трьох ядерних боєголовок і є складовою ядерного стримування США. Командування глобальних ударів Повітряних сил США провело понад 300 тестових запусків цієї системи.

Зустріч на саміті АТЕС

Трамп має зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном і лідером держави-агресора Росії Владіміром Путіним на полях саміту лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Очікується, що тристоронні переговори будуть присвячені питанням глобальної безпеки, зокрема війні Росії проти України, конфлікту в Ірані та контролю над ядерними озброєннями.

Перед самітом Китай також повідомляв про тестовий запуск ракети підводного базування з макетом боєголовки в Тихий океан. Пекін не назвав тип ракети, однак у матеріалі зазначається, що нею могла бути JL-2 або новіша JL-3.

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