США висунули обвинувачення трьом чоловікам у плануванні терактів — ABC News Australia

У США трьом чоловікам висунули обвинувачення у підготовці серії терористичних нападів на єврейські громади в Європі та Сполучених Штатах, а також на британську авіабазу RAF Fairford. За версією американської прокуратури, йшлося майже про 20 запланованих нападів. Оновлений обвинувальний акт оприлюднили у федеральному суді Мангеттена в Нью-Йорку, повідомляє ABC News Australia.

Обвинуваченими є Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Сааді, який має іранське та іракське громадянство, громадянин Ірану Мохсен Мохаджері й громадянин Іраку Мохаммад Алі аль-Хассані. Під вартою перебуває лише аль-Сааді.

Версія обвинувачення

Прокурор США в Нью-Йорку Джеймі Макдональд заявив, що аль-Сааді, якого заарештували навесні, продовжував координувати дії зі співобвинуваченими в дні перед імовірною спробою теракту у вересні на базі Королівських військово-повітряних сил у Ферфорді. На базі раніше були розміщені американські бомбардувальники та військовослужбовці.

Згідно з обвинувальним актом, троє чоловіків нібито використовували мережу контактів у Великій Британії для підготовки нападів від імені пов’язаної з Іраном терористичної мережі. До неї, за даними документа, входили Корпус вартових ісламської революції та Kata'ib Hizballah. Уряд США визнав обидві організації іноземними терористичними організаціями. Американські прокурори також стверджують, що аль-Сааді був командиром Kata'ib Hizballah.

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Інцидент біля RAF Fairford

Після опівночі 27 вересня британські правоохоронці затримали п’ятьох чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із вибуховими речовинами та тероризмом. Це сталося після того, як три підозрілі фургони помітили на шляху до бази на заході Англії. Через кілька днів затримали ще одного підозрюваного — британсько-іранського громадянина.

Мохаммеду Абдулкаріму та Нуману Ессгіру, обом по 24 роки, висунули обвинувачення за Законом про національну безпеку. Абдулкаріма обвинувачують у сприянні іноземній розвідувальній службі, а Ессгіра — у проникненні на заборонену територію з метою, що шкодить інтересам Великої Британії. Усіх чоловіків, затриманих у Великій Британії у зв’язку з цим інцидентом, відпустили під заставу.

Британська влада пов’язувала інцидент із Тегераном, хоча Іран заперечив причетність. Після затримань США вивели бомбардувальники з RAF Fairford і передислокували їх на бази у Сполучених Штатах. Аль-Сааді в червні не визнав провини за попередніми обвинуваченнями у плануванні щонайменше 18 нападів у Європі та відтоді утримується під вартою без права застави.

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