США обрали перший атомний підводний човен для ротації в Австралії — Anadolu Agency

США визначили атомний ударний підводний човен USS Colorado класу Virginia першим американським кораблем, який увійде до складу ротаційних сил підводних човнів в Австралії наприкінці 2027 року. Про це оголосив Пентагон, повідомляє Anadolu Agency. Човен має номер SSN 788.

База у Західній Австралії

Сили Submarine Rotational Force-West базуватимуться на військово-морській базі HMAS Stirling у Західній Австралії. База має на ротаційній основі приймати до чотирьох американських ударних підводних човнів та один британський.

Про визначення USS Colorado повідомили міністр війни США Піт Гегсет, віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Австралії Річард Марлз та міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Оголошення зробили напередодні періоду технічного обслуговування, який, за даними Пентагону, має розпочатися пізніше цього тижня.

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Розвиток можливостей Австралії

Пентагон заявив, що технічне обслуговування має продемонструвати зростання спроможності Австралії обслуговувати американські та британські атомні ударні підводні човни в межах безпекового партнерства AUKUS.

Ініціатива є частиною першого компонента AUKUS, покликаного допомогти Австралії придбати підводні човни з ядерною енергетичною установкою та звичайним озброєнням. Ротаційні сили мають дати країні технічний досвід, інфраструктурні й регуляторні можливості для експлуатації та обслуговування майбутнього підводного флоту. Також вони мають розширити регіональні можливості технічного обслуговування і підтримувати розгортання підводних човнів трьох країн-партнерів.

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