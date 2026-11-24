США 23 листопада внесли сінгапурську чипову компанію Megaspeed до торгового чорного списку. Компанія раніше була великим клієнтом Nvidia та фігурує в американському розслідуванні можливих порушень експортних обмежень щодо ймовірних поставок ШІ-чипів Nvidia до Китаю, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Обмеження для постачальників зі США

Внесення до американського списку юридичних осіб означає, що компанії зі США не можуть постачати Megaspeed товари, програмне забезпечення чи технології без спеціальної ліцензії. За даними видання, таку ліцензію, ймовірно, не схвалять. Компаніям зі списку також може бути складніше отримувати запасні частини американського походження, оновлення програмного забезпечення та ліцензії на інтелектуальну власність.

Міністерства юстиції та торгівлі США цього тижня заявили, що розслідують Megaspeed із 2024 року. Предметом розслідування є можливі порушення правил експортного контролю, пов’язані з імовірними поставками передових ШІ-чипів Nvidia до Китаю. Megaspeed не відповіла на запит про коментар.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зв’язки з Nvidia

Компанію раніше очолювала Аліс Хуан — китайська бізнесвумен і контролююча акціонерка Megaspeed. Компанія заявляла, що Хуан залишила її у серпні 2025 року, а сам бізнес Megaspeed був законним. Nvidia вказує Megaspeed серед своїх офіційних хмарних партнерів.

The New York Times минулого місяця повідомила, що американська влада нібито дійшла висновку про зв’язки Аліс Хуан із китайською розвідкою та передачу інформації Пекіну. Reuters не зміг незалежно перевірити це твердження, а Китай назвав звинувачення у шпигунстві «безпідставними».

Читай нас у