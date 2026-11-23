Міністерство торгівлі США має намір внести сінгапурського постачальника хмарної та ШІ-інфраструктури Megaspeed до Entity List — переліку іноземних суб’єктів, щодо яких діють експортні обмеження. Про це з посиланням на Semafor повідомляє TechCrunch.

Обмеження на постачання

Після внесення до переліку американські компанії не зможуть продавати Megaspeed продукцію або вести з нею бізнес без спеціальної федеральної ліцензії. За даними Semafor, яке посилається на неназвані джерела, обізнані з ситуацією, цей крок має завадити компанії отримувати напівпровідники американського виробництва.

Entity List містить назви іноземних сторін, на які поширюються певні експортні обмеження. Їх запроваджують, щоб чутливі технології не потрапляли до тих, кого США вважають загрозою національній безпеці або своїм громадянам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розслідування у США та Сінгапурі

Минулого тижня Міністерство торгівлі США також оголосило про початок кримінального розслідування щодо Megaspeed. Органи влади США та Сінгапуру з’ясовують, чи порушила компанія експортні обмеження та чи незаконно переправляла чипи Nvidia до Китаю.

Megaspeed заперечує будь-які порушення. TechCrunch звернувся до Міністерства торгівлі США по коментар щодо повідомлення про внесення компанії до Entity List і зазначив, що оновить матеріал у разі відповіді від відомства.

Читай нас у