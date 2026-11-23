Американські сили, дислоковані у Південній Кореї, вперше направили військові гелікоптери до Японії для навчань із бойовою стрільбою. Як повідомляє Anadolu Agency, авіацію перекинули до Об'єднаного центру загальновійськової підготовки в таборі Фудзі у префектурі Сідзуока.

Які гелікоптери залучили

За даними Yonhap, до Японії направили ударні AH-64E Apache, багатоцільові UH-60 Black Hawk і транспортні CH-47 Chinook. Гелікоптери належать 2-й бойовій авіаційній бригаді 2-ї піхотної дивізії Армії США.

Apache переважно використовують для ураження бронетехніки. Black Hawk призначені для перевезення військових, вантажів і поранених, а Chinook — для транспортування важкого обладнання, артилерії та більшої кількості особового складу.

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Мета перекидання

Сили США в Кореї назвали це розгортання історичним першим і заявили, що воно має посилити військову готовність в Індо-Тихоокеанському регіоні. За даними Yonhap, проводити навчання з бойовою стрільбою на полігонах Південної Кореї ускладнює спротив місцевих жителів.

Перекидання відбувається на тлі прагнення Вашингтона забезпечити більшу оперативну гнучкість для сил, розміщених у Південній Кореї. Це потенційно може розширити їхню роль за межі Корейського півострова для реагування на регіональні безпекові виклики, зокрема пов'язані з Китаєм. У Південній Кореї дислоковано близько 39 тисяч американських військових, у Японії — приблизно 50 тисяч.

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