США вперше за десятиліття розмістили винищувачі F-16 на чергуванні на авіастанції Ірексон на острові Шемія в Алеутському архіпелазі Аляски. Під час навчань 18–26 жовтня літаки та їхні екіпажі підтримували готовність до швидкого вильоту, повідомляє Defense News.

Разом із F-16 на Шемію перекинули літаки-заправники та транспортну авіацію. Острів розташований ближче до Росії, ніж до материкової частини Аляски. Речниця Аляскинського регіону NORAD капітан Кітсана Дунгломчан заявила, що в 1980-х роках чергування літаків на Ірексоні було звичною практикою, однак нинішнє розгортання стало першим таким за багато років.

Навчання США і Канади

Розгортання завершилося дальніми операціями в межах американсько-канадських навчань із захисту території. F-16 з Ірексона прикривали південну частину аляскинського театру операцій, а F-35 і F-16 з авіабази Ейлсон — його північно-західну частину. Канадські CF-18 вилетіли з бази Колд-Лейк для прикриття північного напрямку.

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Командувач Аляскинського регіону NORAD генерал-лейтенант Роберт Девіс заявив, що операція підтвердила здатність розгортати сили на віддаленому аеродромі, підтримувати чергування, швидко піднімати літаки в повітря та інтегрувати американські й канадські сили. Під час перебування на Ірексоні військові також сертифікували систему примусової зупинки літаків для F-16.

Плани на Маріанських островах

Наприкінці жовтня Повітряні сили США також оприлюднили пропозицію щодо майбутніх операцій на Роті, Сайпані та Тініані у Співдружності Північних Маріанських островів. Військові заявили, що дослідять можливі наслідки проведення на цих аеродромах до 1 500, а потенційно понад 1 800 авіаційних операцій на рік, зокрема злетів і посадок.

Навчання можуть проводити кілька разів на рік протягом кількох тижнів із залученням до 1 000 військовослужбовців на кожному аеродромі, до 550 тисяч галонів пального, боєприпасів і тимчасової інфраструктури. Дослідження соціальних, економічних та екологічних наслідків цих планів мають завершити до середини 2028 року. На Тініані Повітряні сили з кінця 2023 року відновлюють колишню базу Норт-Філд, яку в середині 2025 року визнали напівпостійним майданчиком на випадок непередбачених обставин для бази Андерсен на Гуамі.

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