США втратили статус країни, де кір було еліміновано — Live Science

За даними Live Science, Панамериканська організація охорони здоров’я (ПАГО) визначила, що США втратили статус країни, де кір було еліміновано. Це означає, що внутрішнє поширення вірусу в країні стало значним і тривалим.

США офіційно елімінували кір у 2000 році: тоді в країні понад рік не фіксували безперервного внутрішнього передавання вірусу. Завезені мандрівниками випадки іноді спричиняли локальні спалахи, однак раніше вони не призводили до сталого поширення інфекції всередині країни.

Спалахи у 2025–2026 роках

Переоцінка статусу відбулася після серії великих спалахів, що почалися в січні 2025 року. У 2025 році у США зареєстрували майже 2,3 тисячі випадків кору, а у 2026 році — майже 5 412 підтверджених випадків. Обидва показники, за оцінкою видання, можуть бути заниженими.

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Для запобігання великим спалахам імунітет до кору, набутий через вакцинацію або перенесену хворобу, повинні мати щонайменше 95% населення. У 2025–2026 навчальному році лише 10 штатів повідомили про рівень вакцинації серед дітей у дитсадках, що перевищував цей поріг.

Умови для відновлення статусу

Експерти пов’язують зниження охоплення щепленнями зі скороченням фінансування та кадрового забезпечення системи громадського здоров’я, а також зі зменшенням довіри до вакцин і наукової експертизи. Кір може мати тяжкі наслідки, зокрема призводити до тривалої інвалідності або смерті.

За даними органів охорони здоров’я штатів, у 2026 році було зареєстровано вісім смертей, пов’язаних із кором. Частину цих випадків федеральна влада ще не підтвердила. Щоб відновити статус елімінації кору, США мають протягом 12 місяців не допускати безперервного поширення вірусу в країні.

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