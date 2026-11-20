США запровадили санкції проти трьох осіб і двох компаній, яких американська влада пов’язує зі шахрайськими центрами у Південно-Східній Азії. Обмеження стали черговим кроком проти мереж, пов’язаних із підприємцем китайського походження Чень Чжі, повідомляє South China Morning Post.

Санкції проти компаній у Камбоджі

Серед підсанкційних осіб — громадянин Камбоджі Чжао Хуей. За заявою Міністерства фінансів США, він володів шахрайським комплексом, який переважно націлювався на жителів США та Європи через інвестиційні афери з віртуальними валютами. Відомство стверджує, що Чжао був безпосередньо залучений до операцій центру та управляв його орендою.

У санкційному списку Управління з контролю за іноземними активами США Чжао також зазначений як особа з альтернативним громадянством Китаю; місцем його народження вказано Харбін. Американський Мінфін заявив, що він орендував ще один шахрайський центр у Prince Group і сплачував плату за захист її керівникові Чень Чжі.

Під санкції також потрапили камбоджійська будівельна компанія Bei Fang Bo Lin Construction Decoration Co., Ltd. та консалтингова ZHZ Investment Consulting Co., Ltd. Чжао очолює обидві компанії.

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Керівники структури в М’янмі

Окремо США внесли до санкційного списку двох старших керівників Демократичної доброчинної армії каренів у М’янмі: головнокомандувача Сау Шве Ваха, який обіймає посаду з грудня 2025 року, та полковника Сау А Уана. Останній відповідає за безпеку в районі Трьох Пагод поблизу кордону з Таїландом.

Міністерство фінансів США заявило, що представники цієї структури не лише забезпечують охорону шахрайських комплексів і дозволяють їм працювати, а й беруть участь у насильстві проти жертв торгівлі людьми, яких утримують у таких центрах.

За оцінкою речника Державного департаменту США Томмі Піготта, шахрайські центри у Південно-Східній Азії, більшість із яких, за його словами, контролюють китайські організовані злочинні угруповання, викрали в американців близько 18,2 млрд доларів у 2025 році. Попри посилення протидії з боку США та Китаю, такі угруповання продовжують діяти в М’янмі, Камбоджі та Лаосі.

Камбоджа в січні за запитом Пекіна заарештувала Чень Чжі та видала його Китаю. Американські прокурори окремо висунули йому обвинувачення у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та відмивання коштів. Того ж місяця Камбоджа позбавила Чень Чжі громадянства.

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