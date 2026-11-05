США запровадили санкції проти китайських компаній China National Electronic Import and Export Company (CEIEC) та Beijing H&C Technologies, звинувативши їх у постачанні обладнання і компонентів для кубинських військових. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними Державного департаменту США, обидві компанії співпрацювали з кубинською компанією військових закупівель Sociedad Mercantil Duna та постачали їй товари військового призначення у 2026 році. CEIEC, як стверджує американська сторона, уклала з Duna контракт на експорт компонентів для техніки, яку використовує Міністерство революційних збройних сил Куби.

Звинувачення Вашингтона

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що іноземні союзники Куби постачають військове обладнання, яке підтримує її збройні сили та дає змогу здійснювати репресії. Він також назвав Кубу «плацдармом для глобальної коаліції ворожих антиамериканських сил», які, за його словами, загрожують США, шпигують проти них і планують дії проти американських інтересів.

CEIEC, заснована 1980 року та розташована в Пекіні, є дочірньою структурою державної China Electronics Corporation. Компанія працює у сферах оборонних технологій і технологій подвійного призначення, громадської безпеки, кібербезпеки та інформаційних систем. Beijing H&C Technologies, яку Вашингтон вважає дочірньою компанією CETC International, постачає електронне й охоронне обладнання, зокрема датчики проникнення та контролери протикрадіжних сигналізацій.

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Водночас у заяві та інформаційному бюлетені США не назвали конкретного обладнання, не розкрили вартість операцій і не надали підтвердних документів щодо цих звинувачень.

Обмеження та розширення санкцій

Санкції запровадили відповідно до травневого указу США, який передбачає обмеження через репресії на Кубі та загрози національній безпеці й зовнішній політиці Сполучених Штатів. Вони блокують майно та майнові інтереси компаній у межах американської юрисдикції, а також загалом забороняють особам США здійснювати з ними операції без окремого дозволу чи винятку.

Міністерство фінансів США одночасно розширило перелік секторів кубинської економіки, у яких іноземний бізнес може потрапити під санкції. До нього внесли електроніку, виробництво, морську сферу та технології. Окремо Вашингтон уже санкціонував Sociedad Mercantil Duna у серпні через її роль в імпорті товарів військового призначення з Китаю та росії.

CEIEC також перебуває під санкціями США з листопада 2020 року. Тоді американська влада заявляла, що компанія сприяла венесуельському уряду в обмеженні інтернет-послуг, цифровому стеженні та кіберопераціях проти політичних опонентів.

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