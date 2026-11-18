США 18 листопада запровадили санкції проти трьох осіб у Лівані та трьох структур у межах кампанії проти мереж, пов’язаних з іранськими проксі-групами. Як повідомляє Jerusalem Post, обмеження оголосило Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Кого включили до списку

Під санкції потрапили благодійна асоціація Ta’awanu, яку у Вашингтоні назвали пов’язаною з «Хезболлою», її засновник, а також двоє ліванських братів. Американська сторона заявила, що брати допомагали угрупованню.

За даними Мінфіну США, Ta’awanu спрямовує кошти іноземних донорів до «Хезболли». Відомство також стверджує, що діяльність організації створює прикриття для операцій угруповання в пілотних зонах, визначених у межах домовленості між США, Ліваном та Ізраїлем у червні.

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Позиція Мінфіну США

За умовами домовленості, ізраїльські військові мали залишити визначені пілотні зони, а Ліванські збройні сили — зайти туди для забезпечення безпеки та гарантування відсутності там бійців і зброї «Хезболли». У Мінфіні США заявили, що робота Ta’awanu перешкоджає роззброєнню та діям уряду Лівану із захисту цих районів під прикриттям гуманітарної допомоги.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон не терпітиме спроб іранського режиму впливати на Ліван через такі проксі-групи, як «Хезболла», та продовжить протидіяти фінансуванню цих сил.

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