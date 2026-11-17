На конференції Глобальної рамкової програми щодо хімічних речовин у Женеві, Швейцарія, США заблокували консенсус щодо трирічного Плану гендерних дій. Документ передбачає збір медичних даних із розподілом за статтю, відстеження відмінностей у впливі токсичних речовин і захист працівниць у галузях, де переважають жінки, зокрема текстильній промисловості та сфері охорони здоров’я, повідомляє Health Policy Watch.

Американська делегація заявила, що чинна політика США полягає у вилученні термінів, пов’язаних із гендером, із документів ООН. Вашингтон вимагав замінити такі формулювання посиланнями на бінарні біологічні статеві категорії та відмовився підтримати план. До блокування приєдналися Аргентина, Російська Федерація — держава-агресор — і Саудівська Аравія.

Ризики для вагітних і дітей

Дискусія відбулася на тлі спільної оцінки Всесвітньої організації охорони здоров’я та Програми ООН з довкілля щодо речовин, які порушують роботу ендокринної системи. У доповіді зазначено, що фталати, бісфеноли та інші добавки до пластмас можуть проходити крізь плаценту й накопичуватися в тканинах плода. Такі сполуки також регулярно виявляють у крові, грудному молоці та пуповинній крові.

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Автори аналізували дослідження сотень синтетичних речовин, що містяться у споживчих товарах, пакуванні та промислових пластмасах. Доповідь пов’язує їхній вплив зі зниженням фертильності, порушеннями розвитку мозку, ендометріозом, розладами роботи щитоподібної залози, дитячим ожирінням, метаболічною хворобою печінки та гормоночутливими видами раку. За оцінкою дослідників, пов’язані зі здоров’ям глобальні витрати перевищують 1,1 трлн доларів на рік.

Переговори продовжать неформально

У світі зареєстровано понад 350 тисяч промислових хімічних речовин, однак лише незначну їхню частину перевіряли на здатність порушувати гормональну систему. Співавторка доповіді Лаура Ванденберг заявила, що наявних біологічних даних уже достатньо для запровадження ширших обмежень без очікування нових досліджень.

Через заперечення чотирьох делегацій виконувачка обов’язків президентки конференції Магдалена Фридрих відмовилася від плану створити формальну контактну групу. Натомість головування запропонувало неформальні закриті консультації; участь у них попросили 24 делегації. Переговорники мають узгодити формулювання до ухвалення фінальних рішень конференції у п’ятницю.

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