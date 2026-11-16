США зафіксували рекордні потоки газу до терміналів скраплення — OilPrice

У США потоки природного газу трубопроводами до підприємств зі скраплення газу 14 листопада сягнули рекордних 21,8 млрд кубічних футів. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік, повідомляє OilPrice з посиланням на дані BloombergNEF.

Зростання потоків до терміналів

За даними BloombergNEF, оцінений обсяг газу, що надходив трубопроводами до проєкту Golden Pass, також установив рекорд. Потоки до Sabine Pass стали найвищими з квітня 2026 року.

Кілька нових американських проєктів наростили потужності, а чинні лінії скраплення збільшили відвантаження за кордон. Європа та Азія конкурують за спотові партії скрапленого природного газу, яким не потрібно проходити через Ормузьку протоку.

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Ситуація на європейському ринку

OilPrice зазначає, що війна в Ірані істотно скоротила експорт скрапленого газу з Катару, поставки якого до Європи та Азії проходять через Ормузьку протоку. За даними Управління енергетичної інформації США, у першому півріччі американський експорт LNG у середньому становив 17,4 млрд кубічних футів на добу — на 23% більше, ніж за такий самий період 2025 року.

Європейський ринок входить у зимовий сезон без катарських поставок, на тлі запланованої з 1 січня 2027 року заборони на імпорт російського LNG та низьких запасів газу. Станом на 14 листопада європейські газосховища були заповнені на 70,5%, що нижче за п’ятирічний середній показник на цю дату, свідчать дані Gas Infrastructure Europe. QatarEnergy продовжила режим форс-мажору щодо поставок щонайменше до кінця грудня 2026 року.

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