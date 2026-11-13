США заявили про недостатній захист християнських громад Нігерії — Anadolu Agency

США заявили, що Нігерія не досягла достатнього прогресу в припиненні нападів на християнські громади, та закликали владу країни прискорити безпекові операції й забезпечити притягнення винних до відповідальності. Про це під час слухань у Конгресі США щодо насильства в Нігерії заявив помічник держсекретаря США у справах Африки Френк Гарсія, повідомляє Anadolu Agency.

Оцінка Вашингтона

Гарсія визнав, що нігерійська влада вживає заходів у відповідь на занепокоєння Вашингтона. Водночас, за його словами, ці кроки поки не дали відчутних результатів. Він зазначив, що спроможності системи безпеки Нігерії ще розвиваються та використовуються недостатньо ефективно і швидко.

Слухання відбулися після того, як президент США Дональд Трамп у жовтні визначив Нігерію країною, що викликає особливе занепокоєння (CPC), на тлі тверджень про релігійні переслідування та насильство проти християнських громад.

Питання щодо заходів безпеки

Конгресмен-республіканець Райлі Мур поставив під сумнів зусилля уряду Нігерії з ліквідації опорних пунктів озброєних угруповань і таборів викрадачів, зокрема у штатах Бенуе та Плато. Він також звернув увагу, що ці штати не включили до нової ініціативи зі створення лісової охорони, попри тривалі напади.

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Мур додав, що тисячу схвалених президентом охоронців для штату Плато досі не розгорнули. На його думку, Вашингтон має зберігати за Нігерією статус CPC, доки країна не продемонструє прогресу в протидії насильству.

Спільна робоча група

Як приклади продовження насильства Гарсія навів напади на християнські громади в штаті Кадуна в липні, а також убивства у штаті Плато в серпні та вересні. За його словами, США і Нігерія створили спільну робочу групу для моніторингу зобов'язань Абуджі, зокрема щодо посилення безпеки в уразливих громадах, швидшого реагування на ранні попередження, посилення механізмів підзвітності та розширення військової співпраці.

США також надали підготовку й обладнання поліцейським підрозділам, відповідальним за захист уразливих громад, розширили обмін біометричною інформацією для ідентифікації підозрюваних і співпрацювали з нігерійськими фінансовими установами для протидії фінансуванню терористичних мереж. Американська сторона очікує помітних поліпшень у захисті цивільних, переслідуванні винних і безпечному добровільному поверненні внутрішньо переміщених людей.

Гарсія також зазначив, що система безпеки Нігерії залишається перевантаженою, а доступ до правосуддя в частинах регіону Середнього поясу обмежений.

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