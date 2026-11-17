Американський військовий посадовець повідомив Jerusalem Post, що раніше того дня винищувачі США застосували високоточні боєприпаси для удару по ракетній пусковій позиції Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на іранському острові Кешм. За його словами, удару завдали в порядку самооборони.

Заява американського посадовця

Посадовець заявив, що дії США стали відповіддю на агресію КВІР, яка, за його твердженням, була спрямована проти американського персоналу та об’єктів. Інших деталей щодо удару або його наслідків у повідомленні не наведено.

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Позиція Центрального командування

За словами посадовця, Центральне командування Збройних сил США зберігає високу пильність і повну готовність захищати американців у регіоні. Jerusalem Post позначило своє повідомлення як таке, що розвивається.

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