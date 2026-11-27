Центральне командування США заявило, що американські сили у четвер вивели з ладу балкер M/V Pacific Archer під прапором Палау в Оманській затоці. За даними Anadolu Agency, судно нібито намагалося прорвати морську блокаду після виходу з іранського порту Бендер-Аббас.

Удар по кормі судна

Центральне командування США повідомило, що американський військовий літак застосував високоточні боєприпаси по кормовій частині Pacific Archer. За твердженням командування, удар вивів з ладу рушійну установку судна, а цивільні члени екіпажу не постраждали.

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Американські військові також заявили, що балкер проігнорував кілька попереджень під час спроби пройти регіональними водами. Командування закликало моряків, які працюють в Оманській затоці та на підходах до Ормузької протоки, виконувати попередження про блокаду, видані силами США.

Дані командування США

Вашингтон запровадив морську блокаду іранського судноплавства на тлі війни з Іраном. Центральне командування США стверджує, що 158 комерційних суден змінили маршрут після виконання його вказівок, а шість суден були виведені з ладу через відмову виконати накази щодо блокади. Іранські посадовці ситуацію не коментували.

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