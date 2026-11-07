США закликали американців на Близькому Сході посилити пильність — Anadolu Agency

7 листопада Державний департамент США закликав американців, які перебувають на Близькому Сході, посилити пильність. У відомстві заявили про підвищену загрозу збройних нападів з боку єменських хуситів, яких США називають підтримуваними Іраном.

Попередження Держдепартаменту

Попередження, оприлюднене в соцмережі X, також містить згадку про зусилля Ірану, спрямовані на американських урядовців у регіоні. Як повідомляє Anadolu Agency, відомство не надало подробиць щодо заявлених загроз і не уточнило їхнього характеру.

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Можливі перебої з подорожами

Держдепартамент порадив громадянам США враховувати можливість скасування авіарейсів, закриття повітряного простору та інших перебоїв у подорожах регіоном. Звернення адресоване американцям, які на момент його оприлюднення перебували на Близькому Сході. У повідомленні не вказано, в яких саме країнах регіону можуть виникнути такі перебої або коли вони можуть статися.

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