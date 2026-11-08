США закликали спільно протидіяти кіберзагрозам КНДР після зламу Binance — Korea Herald

Державний департамент США закликав інші країни координувати дії проти незаконної кібердіяльності Північної Кореї після масштабної крадіжки криптовалюти в інциденті з Binance. Як повідомляє Korea Herald, у Держдепі наголосили, що уряди мають протидіяти кіберзагрозам з боку КНДР та обмежувати незаконні доходи Пхеньяна.

Заклик до санкційного тиску

Заяву зробили у відповідь на запит щодо можливої координації Вашингтона і Сеула стосовно додаткових санкцій. Раніше Федеральне бюро розслідувань США пов’язало крадіжку криптовалюти з північнокорейськими суб’єктами.

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Представник Держдепу також заявив, що всі держави-члени ООН повинні забезпечувати виконання чинних санкцій і вживати активних заходів, аби не допустити фінансування КНДР незаконних програм зі створення зброї масового ураження та балістичних ракет. За його словами, скоординовані односторонні санкції залишаються дієвим інструментом для перекриття фінансових потоків, які підтримують поширення озброєнь.

Позиція Південної Кореї

Посадовець Міністерства об’єднання Південної Кореї раніше повідомив, що Сеул ще не починав обговорення санкцій у зв’язку з інцидентом, оскільки обставини крадіжки остаточно не встановлені. Водночас Міністерство закордонних справ Південної Кореї проводить внутрішній розгляд можливих додаткових кроків, зокрема односторонніх кіберсанкцій, але рішення ще не ухвалило.

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