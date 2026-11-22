США звернулися до Nvidia по пояснення щодо продажу чипів до Китаю та хочуть встановити, хто в компанії відповідав за дотримання вимог. Про це 22 листопада заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі програми Face the Nation на CBS. Як повідомляє South China Morning Post, американська влада вже контактувала з тимчасовим керівництвом Nvidia, ключовими директорами та юристами компанії.

Відповіді щодо комплаєнсу

За словами Бессента, Nvidia має оперативно надати відповіді, оскільки влада США прагне зрозуміти корпоративну культуру компанії. Він також сказав, що рада директорів виробника чипів з'ясовує обставини та, на його думку, має надати змістовні й вичерпні пояснення.

Міністр наголосив на потребі встановити, хто саме відповідав за комплаєнс у Nvidia. США також хочуть з'ясувати, на якому рівні бізнесу знали про обставини, що стали предметом перевірки: серед рядових працівників, менеджменту чи найвищого керівництва.

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Обмеження для Китаю

Через кілька днів після відставки колишнього керівника Nvidia Дженсена Хуана адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила правило, яке додатково обмежує доступ Китаю до передових чипів для штучного інтелекту від таких компаній, як Nvidia. Це сталося напередодні поїздки Трампа до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном.

У п'ятницю Трамп заявив, що хотів би, аби Хуан вибачився та повернувся до Nvidia. Бессент у відповідь сказав, що для оцінки ситуації потрібно більше інформації. Голова ради директорів Nvidia Гарві Джонс заявив, що рада не найматиме Хуана повторно.

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