Міністерство фінансів США запровадило санкції проти іранських торговців нафтою та пов’язаних із владою посередників, яких Вашингтон звинувачує у допомозі Тегерану продавати нафту за кордон і привласнювати отримані доходи. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Кого внесли до санкційного списку

Під обмеження потрапили колишній співробітник розвідки Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Джавад Баванд, Маджид Тадж, Мохаммадхоссейн Серваті та Моджтаба Арабнеджад. Мінфін США заявив, що Баванд і Тадж керують мережею, яка продає нафту з іранських запасів, водночас заборгувавши уряду мільярди доларів.

За даними американського відомства, Серваті обіймав керівні посади в компаніях, якими керувала Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company. США раніше назвали цю компанію підставною структурою. Арабнеджада у Вашингтоні звинуватили в закупівлі авіаційних деталей і придбанні зброї для іранських військових.

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Заяви Вашингтона щодо нафтових доходів

Санкції стали частиною операції Economic Outcast і були запроваджені на підставі двох указів США: щодо нафтового, нафтохімічного й авіаційного секторів Ірану, а також у межах повноважень із протидії тероризму.

Мінфін США також стверджує, що з початку операції на судна не завантажували нафту, а поза межами американської військової блокади немає суден із іранською нафтою. У Держдепартаменті США заявили, що чотири підсанкційні особи незаконно продають нафту для фінансування іранських військових і підтримки тероризму. Відомство також назвало Mahan Air авіакомпанією, яку Іран використовує для переміщення зброї та бійців сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції.

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