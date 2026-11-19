США запровадили санкції проти італійської мафіозної організації «Ндрангета», австралійського байкерського угруповання Comanchero Outlaw Motorcycle Gang та низки пов’язаних із ними осіб. Міністерство фінансів США заявило, що ці структури допомагали мексиканським картелям у незаконній торгівлі наркотиками, повідомляє Anadolu Agency.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США запровадило обмеження відповідно до указу, спрямованого проти поширення незаконних наркотиків і засобів їхнього виробництва.

Санкції проти Ндрангети

До санкційного списку внесли Анджело Фільйомені, якого американське відомство називає керівником торонтського осередку «Ндрангети». Також під санкції потрапили Козімо Фільйомені, Франческо Комміссо, Рокко Ремо Комміссо та Вінченцо ДеМарія.

За даними Мінфіну США, ці четверо входять до торонтської Camera di Controllo — органу, який розв’язує внутрішні суперечки та ухвалює ключові організаційні рішення. До списку також внесли Луїджі Вескіо-старшого, його дружину Роуз Вескіо та їхніх дітей Луїджі Вескіо-молодшого і Лауру Вескіо. Американська сторона стверджує, що мережа Вескіо включає три канадські похоронні бюро та службу лімузинів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство фінансів США заявило, що «Ндрангета» діє більш ніж у 80 країнах і, за деякими оцінками, контролює майже 80% європейської торгівлі кокаїном. Організацію вже визначали відповідно до американського закону про санкції проти іноземних наркоторговців у 2008 році.

Зв’язки з картелем Сіналоа

Щодо Comanchero американське відомство заявило, що угруповання співпрацювало з картелями, які вже перебувають під санкціями США, зокрема з картелем Сіналоа. За даними Мінфіну, це робилося для переміщення багатосоткілограмових партій кокаїну до США, Австралії та Європи.

До санкційного списку також внесли названих керівників Comanchero — Александра Варелу Вільяра та Аллана Джона Нормана Міхана. Мінфін США стверджує, що торонтський осередок «Ндрангети» відмивав незаконні доходи через фінансові системи США та Канади.

Читай нас у