Міністерство фінансів США запровадило санкції проти понад двох десятків обмінних компаній, компаній-прикриттів і фізичних осіб, пов’язаних із тіньовою банківською мережею Ірану. За даними Jerusalem Post, обмеження оголосили в межах операції Economic Outcast.

Посередники в кількох країнах

Санкції спрямовані проти фінансових посередників, що працюють в Ірані, Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Гонконгу. У Мінфіні США заявили, що ці мережі переміщують мільярди доларів через міжнародну фінансову систему. За твердженням відомства, це дає іранським компаніям доступ до іноземної валюти, змогу оплачувати імпорт і отримувати експортну виручку попри чинні американські санкції.

Кого внесли до списку

Серед підсанкційних структур опинився Іранський центр обміну валюти та золота. За оцінкою американського Мінфіну, він зводить іранських експортерів, які отримують іноземну валюту, з імпортерами, що її потребують, і сприяє торгівлі на десятки мільярдів доларів щороку.

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Також США внесли до санкційного списку дубайську компанію H N B Trading. Американська влада стверджує, що вона допомогла організувати оплату фрахту судна для компанії, пов’язаної з Генеральним штабом Збройних сил Ірану. Держдепартамент США заявив, що Тегеран використовує такі мережі також для фінансування закупівель озброєнь і підтримки збройних угруповань на Близькому Сході.

Санкції запровадили на підставі чинних указів США щодо фінансового та металургійного секторів Ірану, а також антитерористичних повноважень. Вони передбачають блокування майна та майнових інтересів підсанкційних осіб у США, а також майна, що перебуває у володінні або під контролем осіб США.

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