США запровадили санкції проти трьох іранських залізничних компаній — Deutsche Welle

США 1 жовтня запровадили санкції проти трьох іранських залізничних компаній, а також семи автовиробників і п’яти іноземних постачальників автокомпонентів. Обмеження стали частиною американської операції Economic Outcast, повідомляє Deutsche Welle.

Міністерство фінансів США заявило, що залізнична та автомобільна галузі Ірану забезпечують державі доходи й логістичні можливості та пов’язані з мережами Корпусу вартових ісламської революції.

Іран розвиває сухопутні маршрути

Тегеран нарощує використання сухопутних коридорів через ускладнення морської торгівлі. Залізнична мережа країни має близько 15 тис. км головних і другорядних колій, понад 35 тис. вагонів та майже 500 тепловозів, заявив генеральний директор із зовнішньої торгівлі іранської залізничної адміністрації Шахріар Нагізаде.

За його словами, у році, що завершився в березні 2026 року, іранська залізниця перевезла близько 44 млн тонн вантажів проти приблизно 40 млн тонн роком раніше. Влада країни планує довести цей показник до 54 млн тонн цього року. Іран має 13 залізничних прикордонних переходів, що забезпечують сполучення з Туреччиною, Азербайджаном, Афганістаном і Пакистаном, а через Туркменістан — із Центральною Азією та Китаєм.

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Затримки обмежують перевезення

За даними Bloomberg, які наводить Deutsche Welle, частота вантажних рейсів із китайського Сіаня до Тегерана зросла приблизно з одного на тиждень до одного разу на три-чотири дні. У вересні один із поїздів перевіз автокомпоненти, споживчі товари та інші вантажі через Казахстан, Узбекистан і Туркменістан до Сарахса в Ірані.

Втім, китайська вантажна компанія повідомила DW, що фактичний термін доставки залізницею із західного Китаю до Тегерана за нинішніх умов може становити 50–60 днів, хоча очікуваний час транзиту окремого рейсу оцінювали у 14–16 днів. Автомобільне перевезення подібним маршрутом займає орієнтовно 22–25 днів. На строки впливають митні перевірки, зміна ширини колії, доступність потягів, проблеми з платежами та санкційні обмеження.

Керівник лондонської Middle East Analytica Аліреза Салаваті зазначив, що залізниця може бути корисною для постачання автокомпонентів, техніки, електроніки та інших критично важливих промислових товарів. Водночас він наголосив, що контейнерні потяги не здатні замінити морські перевезення за обсягами та вартістю транспортування.

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