США запровадили санкції проти восьми канадських обмінних компаній — Anadolu Agency

США запровадили санкції проти восьми канадських компаній, що надають послуги з обміну валют та операцій із цифровими активами. Міністерство фінансів США заявило, що ці структури нібито допомагали іранському уряду переміщувати активи до Ірану та з країни, повідомляє Anadolu Agency.

Звинувачення у роботі з іранськими структурами

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) повідомило, що санкції стали частиною операції Economic Outcast. Їх застосували відповідно до указу №13902, спрямованого на сектор цифрових активів Ірану.

За даними американського відомства, компанії обмінювали іранські ріали та інші валюти на цифрові активи. Багато з них також звинуватили у взаємодії з підсанкційними іранськими криптовалютними біржами та адресами, пов’язаними з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

До санкційного переліку потрапили Diverse Trade Inc, що працює під назвою Million Exchange, 1380079 BC Limited під назвою Amin Exchange, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd під назвою Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc під назвою Cryptoyal і Darvish Exchange.

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Зв’язки зі справою Раяна Веддінга

Мінфін США також заявив, що адреси, пов’язані з Million Exchange, переказали сотні тисяч доларів в еквіваленті на адреси, які відомство пов’язує з КВІР або фінансуванням тероризму. Адреси, пов’язані з Farah Exchange, за твердженням відомства, переказали мільйони доларів у цифрових активах на адреси, асоційовані з канадським наркоторговцем Раяном Веддінгом, проти якого також діють санкції.

Американська влада стверджує, що Веддінг, якого затримали в січні, використовував обмінні компанії у районах Ванкувера та Торонто для відмивання мільярдів доларів доходів від наркоторгівлі. За даними Мінфіну США, Amin Exchange нібито відмивала для нього доходи від наркоторгівлі у Ванкувері, конвертуючи готівку в цифрові активи для подальшого переказу за кордон.

Санкції координували з Мережею боротьби з фінансовими злочинами США, канадським підрозділом фінансової розвідки FINTRAC і Управлінням боротьби з наркотиками США. Держдепартамент США заявив, що деякі з компаній змінювали назви й адреси, щоб уникнути виявлення.

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