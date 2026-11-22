Міністерство освіти США готує зміни до правил акредитації коледжів і університетів. Акредитаційні органи мають оцінювати, чи сприяють політики закладів інтелектуальній різноманітності та вільному обміну ідеями. Акредитація необхідна навчальним закладам для доступу до федерального фінансування і програм студентської допомоги, повідомляє The Hill.

Нові вимоги до акредитації

За даними відомства, остаточні правила зобов’яжуть акредитаційні органи оцінювати політики закладів, які надають пріоритет інтелектуальній різноманітності та вільному обміну ідеями. У міністерстві заявили, що це має забезпечити студентам доступ до широкого спектра поглядів.

Директорка з комунікацій заступника міністра освіти Еллен Кіст заявила, що нові норми не встановлюють для університетів конкретних політик і не надають міністерству повноважень контролювати висловлювання. За її словами, зміни покликані підтримати відкритий обмін думками, академічну свободу та культуру відкритого дослідження.

Застереження щодо автономії

Віцепрезидентка з федеральної політики та взаємодії з урядом Ради з акредитації вищої освіти Антуанетт Флорес застерегла, що нові правила можуть перетворити акредитацію на механізм федерального впливу на внутрішні рішення університетів. Вона зазначила, що практичне застосування норм залежатиме від того, як Міністерство освіти їх тлумачитиме та забезпечуватиме їх виконання.

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Менеджер розслідувань програми вищої освіти аналітичного центру New America Джеремі Бауер-Вулф назвав регулювання надто широким, оскільки воно, на його думку, охоплює питання, не пов’язані безпосередньо з акредитацією.

Минулого року адміністрація Трампа заявила, що Колумбійський університет порушив федеральні антидискримінаційні закони, та рекомендувала його акредитаційному органу позбавити заклад акредитації. Орган цього не зробив.

Можливі оскарження

Зміни мають набути чинності в липні, якщо їх не оскаржать. Директор із політики та роботи зі стейкхолдерами Alliance for Higher Education Едвард Конрой зазначив, що правила можуть оскаржувати в судах або через Конгрес. Флорес також наголосила на стислих строках для акредитаційних агенцій, яким потрібно пройти власні процедури оновлення стандартів.

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