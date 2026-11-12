США знялися з ЧС U-17 у Катарі через безпекові ризики — The Guardian

Збірна США з футболу U-17 відмовилася від участі в чемпіонаті світу серед юнаків, який має розпочатися 19 листопада в Досі, Катар. Федерація футболу США пояснила рішення занепокоєнням щодо безпеки гравців і персоналу, повідомляє The Guardian.

Рекомендації Держдепартаменту США

У листі до футболістів федерація послалася на рекомендації Державного департаменту США щодо поїздок до Катару. Відомство закликає американських громадян переглянути необхідність подорожі через ризик збройного конфлікту, а держслужбовців — отримувати спеціальний дозвіл на візит до країни.

У US Soccer повідомили гравцям, що через нинішні обставини більше не можуть брати участь у турнірі. Федерація також наголосила, що добробут футболістів і працівників завжди є її головним пріоритетом.

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Можливий штраф від ФІФА

Представник US Soccer заявив, що федерація не розкриватиме деталей ухвалення рішення. За даними видання, ФІФА поінформували про вихід американської команди в середу.

Регламент ФІФА передбачає обов’язкову участь кваліфікованих збірних у юнацькому чемпіонаті світу. Відмова менш ніж за 30 днів до старту змагань може тягнути штраф у 20 тисяч швейцарських франків, або приблизно 24 тисячі доларів. Американська команда мала виступати у групі J разом зі збірними Чорногорії, Алжиру та Чилі.

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