У США телекомунікаційній компанії RETN заборонили працювати в американських мережах. Компанія та її правонаступники мають з 1 січня 2027 року демонтувати й прибрати все обладнання, яке вони безпосередньо або через треті сторони надали чи встановили в мережах США. Також RETN повинна припинити надання послуг особам у США.

Рішення Міністерства торгівлі

Про обмеження повідомило Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США у документі, оприлюдненому 27 листопада у Федеральному реєстрі. Відомство заявило, що RETN створює «надмірні та неприйнятні ризики», визначені указом 2019 року щодо ворожих іноземних компаній у сфері інформаційних технологій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Діяльність компанії

Як повідомляє Channel NewsAsia, Reuters не зміг одразу отримати коментар RETN. На своєму сайті компанія називає себе «євразійською мережею» та зазначає, що її кабелі з’єднують Європу й Азію через Росію. У пресрелізі RETN за 2013 рік компанію описували як одного з провідних російських оптових телекомунікаційних і магістральних провайдерів.

Читай нас у