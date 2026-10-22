США звинуватили канадських політиків у втручанні у вибори — Al Jazeera

Посольство США в Канаді звинуватило канадських політиків у спробах вплинути на американські проміжні вибори, заплановані на 3 листопада. У поширеній у середу інформаційній довідці дипломатичне представництво пов’язало такі дії з протидією Канади тарифній кампанії президента США Дональда Трампа, повідомляє Al Jazeera.

Тарифи та зустрічі з демократами

Посольство вказало на заяви канадської міністерки промисловості Мелані Жолі, яка в серпні говорила про запровадження заходів проти товарів зі штатів США для політичного тиску. Також дипломати згадали її вересневі зустрічі з представниками Демократичної партії в Бостоні та Чикаго.

Жолі відкинула припущення про втручання у вибори, заявивши, що Канада ніколи не втручатиметься у виборчий процес США. За її словами, зустрічі з американськими політиками від обох партій були спрямовані на залучення інвестицій та розвиток канадської економіки.

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У довідці також згадано прем’єра Онтаріо Дага Форда, який закликав до заходів у відповідь щодо американських товарів. Окремо посольство звернуло увагу на рекламну кампанію уряду провінції проти тарифів Трампа з уривками радіозвернення колишнього президента США Рональда Рейгана 1987 року, у якому той критикував тарифи. Після цієї кампанії Трамп у жовтні 2025 року припинив торговельні переговори з Канадою.

Американська дипломатична місія навела приклади спроб канадських посадовців впливати на торговельну політику США, однак не пояснила, яким чином це становить втручання у вибори. Вона також назвала 11 канадців, яких у 2012–2024 роках звинуватили або засудили за незаконне голосування у США, але не надала доказів зв’язку цих випадків із діями уряду Канади.

Минулого тижня посол США в Канаді Піт Гукстра заявив, що Вашингтон стежить за можливими ознаками втручання напередодні проміжних виборів. Відносини двох країн погіршилися після повернення Трампа до влади у 2025 році та початку торговельного протистояння.

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