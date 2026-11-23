Індійська металургійна компанія Tata Steel оголосила про придбання 26,4% акцій найбільшого в країні виробника конструкційних сталевих труб і трубок APL Apollo за 155,1 млрд рупій, або $1,67 млрд. Як повідомляє CNBC, частку придбають у чинних акціонерів APL Apollo за ціною 2 100 рупій за акцію.

Відкрита пропозиція

Tata Steel також зробить відкриту пропозицію щодо купівлі ще 26% акцій APL Apollo за 2 301,40 рупії за папір. Якщо пропозиція буде успішною, частка Tata Steel у виробнику труб сягне 52,38%, що дасть їй контроль над компанією.

За даними Tata Steel, угода має збільшити рівень інтеграції компанії у сегменті продукції подальшої переробки приблизно до 53% із 35%. Компанія очікує більшої доданої вартості продукції, поліпшення її структури та розширення присутності у сегментах із вищою маржею.

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Розширення потужностей

APL Apollo заявила, що після угоди має намір більш ніж удвічі збільшити потужності у сегменті подальшої переробки сталі — із 7,5 млн тонн до 15,5 млн тонн. Розширення планують завершити до 2035 року. Воно передбачає близько 9 млн тонн річних потужностей з виробництва сталевих труб та приблизно 6,5 млн тонн виробів із кольоровим покриттям.

Після оголошення про операцію акції Tata Steel у понеділок подешевшали майже на 5%, а папери APL Apollo на початку торгів втратили понад 10%. Tata Steel має річні потужності з виплавки сирої сталі понад 35 млн тонн і працює в Індії, Європі та Таїланді.

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