Стан депутатки Гелен Гейнс поліпшився до тяжкого, але стабільного — ABC News Australia

Стан австралійської депутатки Гелен Гейнс поліпшився з критичного до тяжкого, але стабільного, повідомила лікарня Альфред у Мельбурні. У суботу вранці медзаклад заявив, що вона перебуває у стабільному стані після більш ніж чотирьох днів у лікарні.

Наїзд біля офісу депутатки

У понеділок Гейнс зазнала критичних травм, коли автомобіль збив її біля виборчого офісу. За даними ABC News, унаслідок наїзду вона втратила обидві ноги.

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Версія поліції та обвинувачення

Поліція заявляє, що інцидент міг бути навмисним нападом. Правоохоронці стверджують, що у справі фігурує 43-річний житель Тарравінґі Брендан Наджент, якому висунуто кілька обвинувачень.

Подробиць щодо конкретних обвинувачень у повідомленні ABC News не наведено. Розслідування обставин наїзду триває.

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