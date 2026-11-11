Standard Chartered підвищив прогноз зростання ВВП Тайваню до 12,8% — Taipei Times

Банк Standard Chartered вдруге підвищив прогноз зростання економіки Тайваню: у 2026 році він очікує збільшення ВВП на 12,8%, а у 2027 році — на 7,5%. Попередні оцінки банку становили відповідно 11,5% та 6,5%, повідомляє Taipei Times.

Попит на ШІ підтримує експорт

У Standard Chartered пов'язують перегляд прогнозу з бумом інвестицій у штучний інтелект, який стимулює технологічний експорт і капітальні вкладення компаній. У третьому кварталі економіка Тайваню зросла на 14,36% у річному вимірі, перевищивши очікування ринку.

Старший економіст банку у справах Великого Китаю та Північної Азії Томмі Ву заявив, що економічний ефект від розвитку ШІ виходить за межі експорту та дедалі більше впливає на інвестиції й споживання. За його словами, відновлення демонструють і традиційні галузі: експорт металевої, мінеральної та пластикової продукції зріс двозначними темпами.

Рекордний обсяг поставок

Минулого місяця експорт Тайваню зріс на 58,9% у річному вимірі — до рекордних 96,76 млрд доларів США. Це був перший випадок, коли місячний обсяг закордонних поставок перевищив 90 млрд доларів. За даними Міністерства фінансів Тайваню, експорт країни зростає 36-й місяць поспіль.

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Банк також вважає, що сильна експортна динаміка починає підтримувати внутрішній попит і поступове відновлення споживання домогосподарств. Основними чинниками зростання у 2027 році, за оцінкою Standard Chartered, мають залишитися попит, пов'язаний зі ШІ, та інвестиції бізнесу.

Оцінка інфляції

Прогноз зростання індексу споживчих цін на 2026 рік банк залишив на рівні 2,1%. Водночас оцінку інфляції на 2027 рік підвищили з 2% до 2,1%. Серед ризиків у Standard Chartered назвали невизначеність щодо світових поставок енергії, яка може підвищити ціни на енергоносії та вартість промислових товарів через дорожчий імпорт.

Генеральне управління бюджету, обліку та статистики Тайваню має оновити власний прогноз економічного зростання 27 листопада.

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