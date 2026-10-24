Станцію Лахор-Кантонмент оснастили комп’ютерною системою сигналізації — Dawn

На станції Лахор-Кантонмент у Пакистані встановили комп’ютеризовану систему централізованого керування сигналами, стрілками та маршрутами поїздів (CBI). Вона має замінити ручну систему переведення стрілок, що використовувалася десятиліттями. Випробувальну експлуатацію нової системи на станції розпочали 21 жовтня.

Автоматизований контроль маршрутів

Як повідомляє Dawn, система дає операторам змогу керувати сигналами та стрілками через комп’ютерний інтерфейс. Перед дозволом на рух вона перевіряє доступність обраного маршруту й положення стрілок, а також не допускає конфліктних переміщень поїздів.

У разі несправності система має переводити сигнали в обмежувальний режим, що покликано знизити ризик аварій через конфлікт маршрутів або збої сигналізації. Після монтажу, тестування та введення в експлуатацію через нову систему під час початкових випробувань безпечно пройшли кілька поїздів.

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Суперінтендант залізничного дивізіону Лахора Інамулла Хан заявив, що система автоматично встановлює маршрут, фіксує операційні дії, пов’язані з централізацією, та дає змогу контролювати роботу чергових операторів.

Плани для головного вокзалу Лахора

За словами Хана, модернізація в дивізіоні Лахор почалася зі станції Шахдара, а згодом систему встановили також на станціях Райвінд і Окара-Кантонмент. Пріоритетність робіт на станції Лахор-Кантонмент він пояснив складною конфігурацією її колійного парку.

Пакистанська залізниця планує встановити таку саму систему на головному залізничному вокзалі Лахора протягом найближчих кількох місяців. Представник проєкту CBI повідомив виданню, що систему вже встановили на всіх станціях від Шахдари до Лахора, за винятком головної станції Лахора та станції Ханевал.

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