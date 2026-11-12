Star Vision збудує для Оману систему з 20 ШІ-супутників — South China Morning Post

Китайська компанія Star Vision уклала в Пекіні угоду з оманською Oman Lens про створення для Оману системи з 20 супутників із бортовим штучним інтелектом. Вони оброблятимуть знімки безпосередньо на орбіті та в реальному часі виявлятимуть, зокрема, судна й повені, повідомляє South China Morning Post.

Угоду підписали в Пекіні

Домовленість підписали минулого тижня під час державного візиту султана Оману Хайсама бін Таріка до Китаю. За даними стартапу Star Vision, вартість проєкту перевищує 200 млн доларів, однак точну суму контракту компанія не розкрила.

Керівник оманського проєкту Star Vision Ляо Чженьхуа назвав угоду найбільшою та найдорожчою серед контрактів приватних космічних компаній Китаю, якщо оцінювати її за кількістю супутників в одній угоді. Пакет домовленостей також передбачає створення в Омані центру складання та випробування супутників, спільної лабораторії космічного штучного інтелекту, навчання 1 000 місцевих фахівців і стипендії для 30 оманців на магістерських та докторських програмах у Китаї.

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Обробка даних на орбіті

Кожен супутник розміром приблизно з пральну машину матиме комп’ютери з програмним забезпеченням на основі ШІ. Вони визначатимуть на знімках такі об’єкти, як судна, будівлі та мости. За словами Ляо, на Землю передаватимуть лише корисну інформацію, що має заощаджувати пропускну здатність каналу зв’язку та пришвидшувати реагування на надзвичайні ситуації.

Проєкт продовжує роботу над оманським супутником OL-1 із бортовим ШІ-процесором, який Star Vision допомогла розробити два роки тому. Ще два апарати перебувають у розробці та можуть бути запущені на початку наступного року. Решту супутників планують виводити на орбіту партіями, оновлюючи їх у міру розвитку технологій. Серед них буде навчальний супутник, створений разом із Університетом султана Кабуса.

Виробництво і запуск у Китаї

Сторони спільно проєктуватимуть космічні апарати, однак їх переважно виготовлятимуть із китайських компонентів і запускатимуть із Китаю. Після перевірок на орбіті Оман отримає супутники у власність і керуватиме ними та даними.

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